بكين – تأهل منتخب روسيا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الهوكي على الجليد ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين، وذلك بفوزه اليوم الأربعاء على نظيره الدنماركي 3-1.

وينتظر المنتخب الروسي في المربع الذهبي، الفائز من اللقاء الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم، بين المنتخبين الكندي والسويدي.

وستجمع المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، بين فنلندا المتأهلة على حساب سويسرا بفوزها عليها بنتيجة 5-1، وسلوفاكيا التي أطاحت بالمنتخب الأمريكي (3-2).

وستقام مباراتا الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة.

المصدر: تاس