ليبيا – أكد تقرير إخباري فتح مكتب المدعي العام الإيطالي تحقيقًا في حادثة اصطدم فيها قارب ليبي بزورق للمهاجرين غير الشرعيين من بينهم 3 ما زالوا مفقودين.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “إنفو مغرانتس” الإفريقي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن القارب صدم الزورق الذي كان يحمل على متنه 21 مهاجرًا غير شرعي في المياه الدولية لينتهي الحال بـ5 منهم في المياه ويتمكن 2 فقط من العودة إلى القارب بمساعدة الآخرين.

وأضاف التقرير أن المفقودين الـ3 هم صومالية ورجلين من ساحل العاج، فيما تم إنقاذ الـ18 الآخرين، مبينًا أن مكتب المدعي العام في مدينة “أغريجنتو” بجزيرة صقلية الإيطاليةفتح تحقيقا في جريمة القتل العمد والمساعدة والتحريض على الهجرة السرية.

وتابع التقرير: إن من تم إنقاذهم جرى إنزالهم في جزيرة “لامبيدوزا” بواسطة زورق دورية لخفر السواحل كان عائدًا من عملية إنقاذ أخرى وينتمون إلى 4 دول هي ساحل العاج وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو وسيراليون، فيما أكدوا إن الحادث ليس متعمدًا وأنهم انطلقوا من قرية أبو كماش الليبية.

ترجمة المرصد – خاص