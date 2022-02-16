مصر – أعلن نادي الأهلي المصري، امس استضافة مباريات نادي المريخ السوداني على ملعبه بالقاهرة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال النادي الأهلي في بيان نشره على موقعه الرسمي: “انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفي إطار الروابط التي تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الإفريقي على ملعب الأهلي (السلام)”.

وأضاف البيان: “أبدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء في المريخ وضيوفهم في المباريات المقبلة، سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم. وعبرت إدارة الأهلي عن ترحيبها بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل”.

ومن جانبها، أكدت إدارة المريخ السوداني “على تقديرها لموقف النادي الأهلي المصري وسرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اعترض على بعض الأمور الخاصة بالمعايير في ملعب المريخ السوداني ورفض استضافته لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي والمريخ ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتأجل لقاء الأهلي ضد المريخ في الجولة الأولى إلى يوم 5 مارس المقبل، لارتباط الفريق المصري بخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستضيف المريخ منافسه صن داونز على ملعب “السلام” بالقاهرة بالجولة الثانية، بينما يخرج الأهلي لمواجهة الهلال السوداني على ملعبه “الجوهرة الزرقاء” بالسودان.

المصدر: وكالات