ليبيا – قال صلاح البكوش القيادي بحزب الاتحاد من أجل الوطن بقيادة عبدالرحمن السويحلي إن حالة القوة القاهرة التي وقفت عائقًا أمام الانتخابات تتمثل في ثلاثة عناصر هي الأحكام القضائية المتضاربة والمرافق القانونية الناتجة عن هذه الأحكام والرسائل التي تلقتها المفوضية كتهديدات لإيقاف العملية الانتخابية في حال صدور القوائم النهائية.

البكوش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحكومة غير مسؤولة عن القوانين والمراكز القانونية، مشيرًا إلى أن القوانين كلف بها مجلس النواب مركز القضاء الأعلى، ومرت عبر العملية والاعتراض جاء موثقًا في حادثة واحدة، برسالة من 70 عضوًا في مجلس النواب بتاريخ 4 ديسمبر.

تابع: “أما بشأن الفساد فهذه الحكومة لها 11 شهر وابصم بالعشر أن فيها فساد وهذا ما يعم ليبيا، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 وهو يتبع مجلس النواب ونعلم ما قاله في الفساد الذي عم وزارة الداخلية تحت قيادة باشاآغا، والغريب بالأمر أنه يأتي واحد مرشح نفسه لمنصب كرئيس وزارة ولا تسأله سؤال واحد، في العالم هناك شخصية عسكرية تقود حرب في بنغازي ودرنة والجنوب وطرابلس ولم يستدعى قط امام مجلس النواب حتى لو بالكذب”.

كما أردف: “الليبيون يريدون انتخابات برلمانية يشارك فيها الجميع تنتج سلطة يشارك فيها الكل. أنا ضد الانتخابات الرئاسية؛ لأنه ليس هناك دستور يحكم الرئيس، مجرد انتخاب برلمان جديد سيسقط عقيلة ومجلس النواب والمشري ومجلس الدولة وعبد الحميد الدبيبة والحكومة وهذا ما يريده الليبيون، التجديد ضروري، دستور وأن نتفاهم عليه، المشكلة أن الأجسام غير مهتمة بالدستور”.

ولفت إلى أن مشكلة الاقتصاد الليبي تتمثل بهيكلية الدولة التي تستحوذ على أكثر من 80%؜ من الاقتصاد، متسائلًا: “هل سنجد لها حلولًا جذرية في 11 شهرًا؟ وهل تستطيع الحكومة المؤقتة أن تخرج القوات الأجنبية؟ وهل حفتر سيوافق على إخراج التشاديين وقد كان هو من منع الحكومة من الدخول لبنغازي؟ لم يتفق الشعب الليبي على نقطة أكثر من كرههم لمجلسي النواب والدولة”.

ورأى أن خارطة الطريق المزعومة التي خرج بها مجلس النواب لم تتضمن أي شيء عن الانتخابات فقط ذكرت مواعيد هلامية بحسب قوله، مضيفًا: “الشخصيات التي نراها في التلفاز تريد جوازات سفر حمراء مدى الحياة لهم ولعائلاتهم، انظر لأولوياتهم أين، قصة أن الانتخابات فشلت لأن القوى الدولية لا تريد سيف غير صحيحة، السفراء الأجانب لآخر لحظة وهم يدعمون الانتخابات”.

البكوش أكد في ختام حديثه على أن هناك حراكًا شعبيًا وقويًا بدأ يتنامى، بدليل الاعتصام أمام مجلس الدولة لجمع التوقيعات إلى حين تاريخ 17 فبراير، معتقدًا أن الليبيين متحدون في تقيمهم لأداء مجلس الدولة والنواب ويريدون خروجهم الذي سيؤذن بخروج حكومة الوحدة الوطنية ويحصل الليبيون على بداية جديدة دون هذه الأجسام.