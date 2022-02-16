الجزائر – أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس بدء صرف إعانة بطالة بنحو 100 دولار، لأول مرة في تاريخ البلاد، اعتبارا من مارس/آذار المقبل.

جاءت تصريحات تبون خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي.

وأوضح، أن منحة العاطلين يستفيد منها حاملو الشهادات المتخرجون من الجامعات ومراكز التدريب، المسجلين لدى وكالة التشغيل (حكومية).

وحسب تبون، تقدر منحة البطالة بـ 13 ألف دينار جزائري (نحو 100 دولار).

ولفت، أن منحة العاطلين عن العمل ستشمل أيضا موظفي العقود المؤقتة، فيما يعرف في البلاد بـ”عقود الإدماج” لدى الهيئات والإدارات الحكومية.

وفق تبون، يتجاوز عدد المسجلين لدى وكالة التشغيل الحكومية 620 ألفا، إضافة إلى نحو 180 ألفا من موظفي العقود المؤقتة.

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل حصر طلبات العمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وعرض الوظائف المتاحة على العاطلين.

وأشار تبون إلى أن المستفيدين من منحة العاطلين ستشملهم تغطية التأمين الصحي أيضا، من خلال “بطاقة الشفاء” للحصول على الأدوية مجانا.

وشدد على أن الاستفادة من منحة البطالة سيرافقها نظام رقمي لمراقبة عمليات التحايل المحتملة.

وستصرف المنحة على شكل راتب شهري، وتنتهي بمجرد حصول العاطل عن العمل على وظيفة دائمة.

وخصص قانون الموازنة العامة لسنة 2022، نحو 142 مليار دينار (نحو مليار دولار) لتغطية نفقات منحة العاطلين عن العمل.

وحسب أحدث بيانات حكومية جزائرية صدرت في مارس/آذار 2021، فإن نسبة البطالة بلغت نحو 12 بالمائة، ترتفع بين الشباب لتتجاوز 20 بالمائة.

الأناضول