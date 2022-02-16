ليبيا – علقت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي على البيان الصادر عن 54 عضوًا في المجلس الرافضين لما ذهب له مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري وأسباب التباين في الآراء بين أعضاء مجلس الدولة.

الحامي قالت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أنه تم تكليف لجنة من مجلس الدولة للقاء لجنة خارطة الطريق من النواب واللقاء الأول كان في طرابلس ووصلوا للمقترح، ومن ثم يوم الأربعاء ذهبوا لطبرق والتقوا باللجنة وحدث تعديلات على المقترح والخارطة، وهذه التعديلات والمقترح لم يرجعوا بها للمجلس ليأخذوا بها القرار النهائي، بل تم التوافق عليها داخل اللجنة وعلى أساسه عقد مجلس النواب جلسته يوم الخميس الماضي، وأجرى التعديل الدستوري بناءً على هذا الاتفاق، لذلك هم يقولون إن مجلس الدولة توافق معهم، لكن بالحقيقية اللجنة هي من توافقت معهم.

وتابعت: “إذا كان بالأمس القريب هناك انتخاب لمجلس النواب وجاء قرار المحكمة العليا ببطلان المجلس، ما بالك بجلسة وتعديل دستوري، إذا كانت الإجراءات غير سليمة وجاء في البيان أن الرئيس خالد المشري قال إن الاتفاقات ليست نهائية، وما زال مجلس الدولة سيصوت على المقترحات ويفترض المترشحين ظهرت أسماؤهم داخل جلسة للتزكية ولا أعتقد أنه سيكون هناك إشكالية فيما حصل بمجلس النواب، إشكاليتنا الكبيرة عدم تفعيل الدائرة الدستورية، هي الفاصل الأول والأخير في مثل هذه الأمور”.

كما تسائلت: “هل يعقل إنه كان هناك خلل دستوري يحتاج فيه لرفع طعن لجهة ادارية كيف يعقل ذلك؟ حتى بيان الـ 54 ليس مشكلتنا أشخاص إشكاليتنا أننا نريد أن نؤسس دولة وبشكل صحيح، لذلك يجب أن تكون الإجراءات صحيحة لا غير”.