الرياض – برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته امس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وخلال الجلسة، أكد مجلس الوزراء السعودي “حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها”.

وثمنت الحكومة السعودية “ما أبداه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها”.

وأعرب المجلس عن تقديره “لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من تنديد واستنكار للمحاولة التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي”، مشددا على “حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث..المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216”.

المصدر: “واس”