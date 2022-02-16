الخرطوم – أظهرت بيانات رسمية، صدرت امس تباطؤ التضخم السنوي إلى 259.79 بالمئة في يناير / كانون الثاني الماضي، من 318.21 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء هذا التباطؤ في معدل التضخم إلى تباطؤ الزيادة في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات إلى 154.87 بالمئة في يناير على أساس سنوي، من 190.61 بالمئة في ديسمبر.

وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2022 معدل تضخم بحدود 95 بالمئة.

وفي فبراير الماضي، عوم السودان جزئيا عملته الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.

وتبع التعويم زيادة سعر الدولار الجمركي (دولار البنك المركزي للتجارة والاستيراد) في مارس الماضي، من 15 جنيها للدولار إلى 28 جنيها، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم.

وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.

الأناضول