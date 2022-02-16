ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن بيان أعضاء مجلس الدولة الرافض لـ”عبث” عقيلة صالح يمثله بقوّة.

السويحلي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن إعادة الأمانة للشعب من خلال انتخابات نيابية عاجلة هي الحل الوحيد الذي سيقطع الطريق على مؤامرات المهووسين بالسلطة. داعيًا الليبيين للخروج إلى الميادين في 17 فبراير لاستعادة حقهم في اختيار قادتهم.

وأكد على أن “عشرات الأسماء المُوقعة على البيان الداعم لمؤامرة التمديد قد تم نسخهها من البيان الأصلي الرافض وتزويرها بتقنية الفوتوشوب من قبل الآلة الإعلامية القذرة التابعة لهم، وأتحداهم أن يعلنوا عن عقد جلسة علنية اليوم”.

لا للتمديد.. نعم للانتخابات.