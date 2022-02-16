ليبيا – قال رئيس الهيئة العليا لقوى التحالف الوطنية توفيق الشهيب إن من أيد تعطيل الدائرة الدستورية كي لا ترفع قضايا على السراج “كونه غير دستوري وكل قراراته باطلة” يراه الجميع اليوم يطالب بتفعيلها.

الشهيبي أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك إصرارًا على إقحام القضاء في وسط المعمعة السياسية وبأي ثمن.

وتابع: “الصديق الكبير قال رفعنا قضية على رئيس الحكومة علي زيدان، ووزير داخليته في حينها، والحقيقة التي أكدها النائب العام أن هذا لم يحدث، فيا ترى هل الصديق كان يحلم بأنه رفع قضية أم أنه كان يكذب؟”.