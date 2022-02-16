ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الخلاف والانقسام الحاصل بين أعضاء مجلس الدولة الاستشاري لا يقدم ولا يؤخر، فرئيس الحكومة تم اختياره، وتم التعديل الدستوري بين لجنتي النواب والدولة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإعلامية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن جميع أعضاء مجلس الدولة في النهاية سوف يؤيدون قرار رئاسة المجلس.

وأضاف: “جل أعضاء مجلس الدولة موافقون على تغيير الحكومة بدليل أن فتحي باشاآغا تحصل على 46 تزكية منهم”، مؤكدًا أنه لا مكان للرفض ولا للمناورة ولا للتمديد، التوافق تم بين المجلسين، والأمر غير قابل للنقاش.

العرفي أشار إلى أن كل الجهات المحلية والدولية تدفع حاليًا في اتجاه التسليم السلمي للسلطة بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا.