ليبيا – استبعد المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي دخول البلاد مرحلة فيها إدارتان مختلفتان، مضيفًا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة سوف يسلم السلطة.

المريمي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن الأيام المقبلة ستشهد تقديم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاآغا، تشكيلته الوزارية وعقب منحها الثقة سيقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة.

وأضاف: “عند تشكيل الحكومة، سينتهي كل شيء وتصبح الحكومة الرسمية هي حكومة فتحي باشاآغا، ونعرف أن العديد من الدول الكبرى والعربية والمنظمات داخل ليبيا أيدت ذلك، والدبيبة سينصاع لذلك ويسلم السلطة”.

وتابع المريمي حديثه: “لا نتوقع دخول ليبيا مرحلة بها إداراتان مختلفتان”.