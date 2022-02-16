نيويورك – أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مجلس الأمن الدولي، امس اعتزامه طرح “خطة تسوية سياسية شاملة” علي أطراف الصراع اليمني

جاء ذلك في كلمة ألقاها المبعوث الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال غروندبرغ في كلمته “من الممكن إنهاء الحرب، وأنا أقوم حاليا بتطوير إطار عمل، وخطة نحو تسوية سياسية شاملة”.

وتابع “بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات حيث يمكن معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع”.

وأضاف غروندبرغ “سأشرع في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأطراف المتحاربة، والسياسية، والخبراء الأمنيين، والاقتصاديين؛ بهدف اطلاعهم على إطار العمل المقترح والعمل على تدقيقه”.

وتابع “سوف تستكشف المشاورات أولويات اليمنيين الفورية والطويلة المدى وتطلعاتهم ورؤيتهم لإنهاء الصراع، وأعتقد أن هذه فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي محتمل للمضي قدمًا”.

وزاد “وبالتوازي مع ذلك، أواصل استكشاف خيارات خفض التصعيد، وانخرط مع الأطراف بشأن حلول وسط ممكنة يتفق عليها الطرفان..و حتى الآن ، ظلت الدعوات إلى ضبط النفس دون إجابة”.

ومنذ نحو 7 سنوات، يعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر /تشرين ثان الماضي ، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول