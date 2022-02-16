الإمارات العربية – انفرد علي مبخوت نجم نادي الجزيرة بلقب “الهداف التاريخي” لمسابقة الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعد أن سجل 176 هدفا خلال مشواره في البطولة.

وأحرز علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة في مرمى الظفرة، خلال مباراة الفريقين، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين.

وبلغ علي مبخوت الهدف رقم 176 بهدفه في مرمى الظفرة، في بطولة الدوري الإماراتي، ليفض شراكته مع فهد خميس أسطورة الوصل والذي سجل 175 هدفا من 1980 حتى اعتزاله في 1997.

ورفع مبخوت رصيده من الأهداف مع الجزيرة في الدوري هذا الموسم لـ 5 أهداف.

وعلى الصعيد المحلي، هو أكثر لاعب سجل في موسم واحد بالدوري، بعد تسجيله 33 هدفا في موسم 2016، عندما حصد الجزيرة لقب دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، كما أنه الهداف التاريخي للجزيرة على مر العصور.

وهذا الرقم القياسي الثاني لمبخوت الذي أصبح في أكتوبر 2019 الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات بعدما سجل هدفه رقم 154، ليتجاوز عدنان الطلياني صاحب 153 هدفا.

المصدر: “وكالات”