موسكو – أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده لمواصلة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد 2024، لكن بشرط وجود طلب من المشتريين في أوروبا وربحية.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك عقب محادثات جرت في موسكو، تطرق خلالها الجانبان إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية، أبرزها الوضع المحيط بأوكرانيا.

وقال بوتين: “مستعدون لمواصلة إمدادات الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد عام 2024، عندما ينتهي العقد الحالي لترانزيت الغاز عبر هذا البلد وإذا كان هناك طلب على الغاز الروسي من قبل الشركاء الأوروبيين، كما أن منظومة الغاز في أوكرانيا ستكون في حالة فنية جيدة”.

وأشار بوتين إلى أن ملف الطاقة يحتل حيزا كبيرا في العلاقات بين روسيا وألمانيا، مشددا على أن روسيا تورد الغاز الطبيعي إلى ألمانيا بعقود طويلة الأجل.

وعن العلاقات التجارية بين روسيا وألمانيا، قال بوتين إن ألمانيا تعد أحد الشركاء المتمتعين بالأولوية بالنسبة لروسيا، وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفغ بأكثر من 36% العام الماضي.

وأضاف الرئيس الروسي: “هناك مئات الشركات الألمانية العاملة في روسيا والتي استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في الاقتصاد الروسي، فيما استثمرت الشركات الروسية نحو 10 مليارات دولار في الاقتصاد الألماني”.

وفيما يتعلق بمشروع “السيل الشمالي-2” (أنبوبان لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا)، أكد الرئيس الروسي مجددا أن المشروع من شأنه تعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وشدد على أن “السيل الشمالي-2” مشروع تجاري بحت ولا يحمل طابعا سياسيا.

والآن يجري العمل على إصدار تصاريح في ألمانيا لضخ الغاز الروسي عبر مسار جديد وهو “السيل الشمالي-2”.

و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتعد روسيا أحد أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، وتقوم بتصديره إلى الدول الأوروبية عبر عدة مسارات منها أوكرانيا، فيما سينتهي عقد ترانزيت الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأوكرانية في نهاية 2024.

ومع نهاية العقد ستفقد كييف إيرادات ترانزيت الغاز ما لم يتم تمديد العقد أو إبرام عقد جديد.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس عملاق الغاز الروسية “غازبروم” ألكسي ميللر، بأن الشركة مستعدة لمواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا بعدعام 2024، لكن القرار سيتم اتخاذه بناء على الجدوى الاقتصادية والحالة الفنية لمنطومة نقل الغاز الأوكرانية.

المصدر: RT + تاس