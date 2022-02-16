موسكو – تسعى موسكو لاستضافة المعرض العالمي “إكسبو 2030″، وفي هذا الإطار عين الرئيس الروسي الرئيس التنفيذي لمصرف “سبيربنك” غيرمان غريف كممثل خاص له للترويج لاستضافة المعرض العالمي.

وأشار أمر صدر عن الرئاسة الروسية إلى أن غريف، الذي يترأس أكبر مصرف في روسيا، سيؤدي المهام المرتبطة بالتعيين الجديد على أساس طوعي.

ولاستضافة المعرض العالمي “إكسبو 2030” تتنافس 5 دول، فإلى جانب روسيا تسعى السعودية وأوكرانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا للفوز بهذا الحق.

وعن الخبرة الواسعة في استضافة الأحداث الدولية، قال وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف إن روسيا استضافت بنجاح أحداثا كبرى مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم. وحققت نجاحا كبيرا في التنظيم.

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال زيارته لجناح روسيا في معرض “إكسبو دبي 2020” في ديسمبر الماضي، قد أعرب عن أمله بأن تحصل موسكو على حق استضافة معرض “إكسبو 2030”.

حينها، أشار ميشوستين إلى أن موسكو تعد أفضل مدينة لاستضافة معرض “إكسبو 2030″، وقال إن “موسكو هي أكبر مدينة حديثة ومتطورة ديناميكيا”، ووصفها بأنها “تجمع بين التاريخ والابتكار، والمعالم المعمارية وناطحات السحاب، وأكبر الحدائق الخضراء”.

وتستضيف دبي الآن معرض “إكسبو 2020″، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحدث حتى نهاية مارس المقبل، وينعقد المعرض في الإمارات تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

وخلال المعرض يقدم المشاركون من أكثر من 190 دولة، بما في ذلك روسيا، تقنيات التعلم الآلي المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.

المصدر: RT + تاس