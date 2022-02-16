ليبيا- واكب تقرير إخباري نشرته شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية سير التحقيقات في قضية تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي الذي نفذه سلمان العبيدي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن المحققين قاموا بقراءة خلاصة جلسات الأدلة السرية التي عقدت العام الماضي بالتحقيق العام في الفظائع، ليتم اكتشاف معلومات جديدة بشأن إمكانية علم الاستخبارات البريطانية بشأن سلمان العبيدي منفذ التفجير الإرهابي.

وأضاف التقرير: إن ما حصل على ما يبدو هو ارتكاب ضابط في الاستخبارات البريطانية خطأ في تقييم المعلومات الاستخباراية الرئيسية المتعلقة بالتفجير الإرهابي، لا سيما بعد أن أقر بوجود مصدر قلق جسيم للأمن القومي ناقلًا عن “كيم هاريسون” محامي 12 من أسر الضحايا وجهة نظره بالخصوص.

وقال “هاريسون”: “لقد أصبنا بصدمة شديدة وفزع من الأدلة وبعد سماع أن المخاوف قد أثيرت على ما يبدو مع رؤساء الإدارات فيما يتعلق بفرز المعلومات الاستخباراتية بما في ذلك ما يتعلق بشيء ما يمكن أن يمر بسبب حجم الوثائق التي يجري النظر فيها بصراحة من الصعب القبول بذلك”.

وبين التقرير أن المحققين استمعوا سابقًا بأنه في مناسبتين منفصلتين في الأشهر التي سبقت التفجير الإرهابي استلمت الاستخبارات البريطانية معلومات عن سلمان العبيدي وتم تقييمها في ذلك الوقت على أنها نشاط بريء أو إجرام غير إرهابي إلا أنها توضحت فيما بعد بأنها وثيقة الصلة بـ”مانشستر أرينا”.

وأضاف التقرير: إن ملخصًا جديدًا لجلسات الاستماع المغلقة بشأن الأدلة التي تم عقدها على مدى 10 أيام في نوفمبر الجاري كشف عن ضابط الاستخابرات البريطانية الذي قام أولًا بتقييم جانب واحد من المعلومات تم قبولها أثناء الاستجواب وكان من الممكن فهمها في ذلك الوقت على أنها مصدر قلق أمني.

وجادل الضابط الشاهد خلال التحقيق بالقول: إنه لا يعتبر أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى ذلك على الرغم من أنه لم يكن له أي مشاركة شخصية في الأمر في العام 2017 إذ لا يوجد سجل لأي من الجانبين الاستخباريين ممن تم تلقيهما في الأشهر السابقة للهجوم، حيث تم تبادلها بين الاستخبارات البريطانية والشرطة.

ووفقًا لشاهدين آخرين من الاستخبارات البريطانية فإن توفير سياق إضافي للجانب الاستخباري الأول مع الجانبين الاستخباريين الآخرين كان سيؤدي ربما إلى مزيد من التحقيق، فيما تم الطلب من شاهد بارز آخر في ذات الإدارة الأمنية بالنظر في سيناريو افتراضي عن امتلاك معلومات متاحة أخرى.

وأضاف التقرير: إن هذه المعلومات الاستخبارية كانت متاحة قبل سفير سلمان العبيدي إلى ليبيا في أبريل من العام 2017 فيما بين الشاهد أن الاستخبارات البريطانية طلبت من الشرطة إيقافه وتفتيشه في المطار لدى عودته وهو ما تم فعلا قبل 5 أيام من التفجير الإرهابي.

وأقر الشاهد بخطأ عدم ساتجواب سلمان العبيدي عند عودته في مطار “مانشستر” في الـ18 من مايو من العام 2017 لينهي بذلك استعداداته لتنفيذ التفجير الإرهابي، فيما بين التقرير إن الأمر برمته كان مثار اهتمام رسمي من قبل الاستخبارات البريطانية بين مارس ويوليو في العام 2014.

وأوضح التقرير أنه تم إغلاق الأمر نهائيًا بعد ذلك وعدم اعتباره تهديدًا فيما تم فتحه مرة واحدة في أكتوبر من العام 2015 مبينًا أن التحقيق استمع للعثور على وثيقة تشير إلى أنه وقبل عدة سنوات من العام 2017 تم النظر في إحالة سلمان العبيدي إلى برنامج مكافحة التطرف ومن ثم تقرر عدم اتخاذ أي إجراء.

وتابع التقرير أنه تمت كتابة رسالة إلى شرطة مكافحة الإرهاب ضابط في الاستخبارات البريطانية في مايو من العام 2015 تشير إلى أن فريق خدمة الأمن كان يفكر في فتح تحقيق مع سلمان العبيدي وشخص آخر على الرغم من أن أي من هذا لم يحدث.

وبين التقرير أن المدة الممتدة بين يونيو من العام 2015 وأغسطس 2016 وفي سياق تحقيق آخر تم تلقي معلومات استخبارية بخصوص سلمان العبيدي الذي كان يعامل فعليا على أنه موضوع اهتمام في الاستخباريات البريطانية في وقت لم يتم فيه اتخاذ أي إجراء رسمي.

وتطرق التقرير لوجود تقصير في عملية جمع المعلومات الاستخبارية وتقييمها مع المخاطر بهدف غلق الأمر مضيفًا: إن نوفمبر من العام 2015 شهد سفر سلمان العبيدي إلى ألمانيا وعودته في اليوم التالي إلى بريطانيا. مشيرًا إلى أن الضابط المعني في الاستخبارات البريطانية كان له رأي أولي بالخصوص.

ورجح الضابط محاولة سلمان العبيدي السفر إلى سوريا إلا أن الزملاء في الاستخبارات البريطانية اختلفوا بشأن هذا الرأي وخلصوا إلى أن هذا الأمر غير وارد فيما شهد فبراير من العام 2016 تحديده من قبل محلل استخبارات شرطة مكافحة الإرهاب مع عدة أشخاص كرواد لمساجد بعينها.

وأضاف التقرير: إن سلمان العبيدي ومن تم تحديدهم معه تواصلوا أيضًا مع أشخاص خاضعين للتحقيق من قبل الاستخبارات البريطانية مبينًا إدأن هؤلاء جميعا عرضة للتطرف إلا أنهم غير خاضعين للإدارة أو قيد التحقيق فيما لم يتم الأخذ بهذا العرض بالمطلق ولم يتم التحقيق معهم.

وتابع التقرير: إن الـ25 من مايو من العام 2016 شهد إثارة ضابط شرطة مخاوف بشأن سفر سلمان العبيدي إلى تركيا ليتم إبلاغ الاستخبارات البريطانية معلومات عن سفره من اسطنبول إلى ليبيا، في وقت كان فريق التحقيق على وشك إرسال هذا البلاغ لشرطة مكافحة الإرهاب من دون وجود دليل على ذلك.

وبحسب التقرير، فإن فريق التحقيق التابع للاستخبارات البريطانية في شمال غرب إنكلترا لم يكن على علم قبل الهجوم بمواد سلمان العبيدي من تحقيق الشرطة مع عبد الرؤوف عبد الله فقد بينت الأدلة إن الممارسة العادية لشرطة مكافحة الإرهاب كانت تتمثل في تقديم مثل هذه المواد على الفور للاستخبارات.

وأضاف التقرير: إن الشرطة ليس لديها سبب للاعتقاد بأن ذلك لم يحدث في هذه الحالة ولكن لا يوجد مسار تدقيق وثائقي. مبينًا إن المحققين استمعوا أيضًا خلال جلسات الأدلة المغلقة إلى الأنظمة المتاحة للاستخبارات البريطانية وشرطة مكافحة الإرهاب في العام 2017.

ووفقًا لهذه الأدلة تم الإقرار بكون نظام فرز المعلومات الاستخبارية غير المرغوب فيها عشوائي بعض الشيء، وتم تغييره منذ ذلك الحين، في وقت أفاد فيه أحد الشهود من الاستخبارات البريطانية إنه أثار مخاوفه مع رؤسائه بشأن تحليل المعلومات وكان قلقًا من احتمال مرور شيء ما بسبب حجم الوثائق التي كانوا يفكرون فيها.

ووصف الشهود من الاستخبارات البريطانية والشرطة بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات المشتركة بالعتيقة التي تحتمل الخطأ والتجريب، فيما قال شاهد رفيع المستوى: إن الملفات الإلكترونية لن ترسل بشكل صحيح إذا كان حجم الملف كبيرا جدا ما يعني وصولها جانب بعد آخر.

وبين التقرير أن ضباط الاستخبارات البريطانية سيضمنون وصول المستندات إلى الشرطة ولكن قد يكون جهدًا حقيقيًا لدفع شيء ما وأنه في السنوات حتى العام 2017 قد يتم إرسال المستندات ويستغرق الأمر يوما قبل أن تتحقق إنها لم تصل فيما أقرت الشرطة بوجود تأخير غير مقبول في تحليل المعلومات الاستخباراتية.

وأضاف التقرير: إن التحليل يخص الهاتف المحمول غير المشروع لعبد الرؤوف عبد الله في السجن الذي تم استخدامه للتواصل مع سلمان العبيدي في الأشهر التي سبقت التفجير الإرهابي فيما لم يتم الحصول على بيانات الفواتير الخاصة به رغم مصادرته في فبراير من العام 2017 إلا في يوينو أي بعد التفجير.

وأدلى ضابط في السجن بشهادته حول محادثة أجراها مع عبد الله في ديسمبر من العام الماضي بعد أيام من تقديم السجين لشهادته في التحقيق وفيها أقر هذا بمعرفته لسلمان العبيدي وكيف تحدث لسنوات عن رغبته في إلحاق الأذى بالآخرين لكن لم يعتقد أحد أنه سيقوم بفعل شيء.

وأضاف التقرير إن الضابط المعروف باسم “بي أو 1” كتب في سجل السجن الداخلي أن عبد الله قال إن أحد أتباعه المقربين من الخارج ارتكب بالفعل العمل الإرهابي في مانشستر ويذكر أنه عندما تحدث إليه آخر مرة منذ زمن طويل لم يكن يعتقد أنه سيفعلها وأن هذه مجرد شائعات.

وزعم الضابط الذي يعمل في السجن الذي يحتجز فيه عبد الله حاليًا إن الإرهابي المدان قال أيضًا إنه لو كان على علم بمؤامرة سلمان العبيدي لكان قد سعى لمنعه من القيام بها، مبينًا أن المفجر تحدث لسنوات عن قتل الناس في مكان عام فيما أشار عبد الله لقتاله في ليبيا مع سلمان العبيدي.

وبحسب التقرير، فإن هذا يتناقض مع الأدلة التي قدمها عبد الله العام الماضي فيما أوضح محاميه “راجيف مينون كيو سي” أن الضابط ربما أساء فهم الأشياء التي قيلت وهو ما نفاه الأخير فيما وافق محقق كبير سابق على معلومات استخبارية عن سلمان العبيدي كان ينبغي التحقيق فيها قبل سنوات من الهجوم.

وبحسب التقرير حقق “فرانك موريس” مع الإرهابي المدان عبد الرؤوف عبد الله بين العامين 2014 و2016 فيما استمع التحقيق إلى عدة رسائل وجدت على هاتفه كانت من سلمان العبيدي، ومع ذلك لم يعرف المحققون بهذه الحقيقة إلا بعد تنفيذ التفجير الإرهابي.

ووفقًا للتقرير تم العثور على نحو 1300 رسالة بين عبد الله وشخص يدعى سلمان على مدى عدة أسابيع في نوفمبر من العام 2014 لكن لم يبذل أي جهد لتحديد هوية الشخص الأخير، فيما تضمنت الرسائل إشارات إلى الاستشهاد والفتنة على غير المسلمين.

وبحسب التقرير أرسل سلمان صورتين له إلى عبد الله وذكر لقبه العبيدي من رقم هاتف محمول تبين لاحقًا أنه مسجل باسمه الحقيقي فيما تم تم استخدام الأدلة من اتصالاتهما في محاكمة الأول في العام 2016 ل إظهار العقلية المتطرفة للمتهم لكن المحققين لم يحاولوا تحديد هوية سلمان.

وأضاف التقرير: إنه لم تكن هناك إحالة بشأن سلمان قط إلى فريق استخبارات شرطة مكافحة الإرهاب الداخلي الذي كان بإمكانه إجراء مزيد من التحقيقات فيما تساءل “بول غريني كيو سي” مستشار التحقيق عما إذا كان ينبغي أن تكون الرسائل بين الرجلين عن موضوع يخص الاستخبارات.

وبين التقرير أن “موريس” الذي كان مفتشًا في وحدة مكافحة الإرهاب في الشمال الغربي رد بالإيجاب بعد فوات الأوان، مستدركًا بالتأكيد على أنه لم يكن هناك شيء غير عادي في تبادل الرسائل مقارنة بما رآه الضباط في تحقيقات الإرهاب الأخرى؛ لأن أيًا من هؤلاء لم يفكر في مزيد من التحقيقات.

ترجمة المرصد – خاص