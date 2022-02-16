الجزائر – اكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، امس إن القمة العربية المرتقبة ببلاده ستنعقد خلال الربع الأخير من عام 2022.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري، خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي.

وحسب الرئيس الجزائري فـ”القمة العربية ستعقد قبل نهاية السنة وبالتحديد خلال الربع الاخير من العام”، دون ذكر تاريخ محدد.

وأوضح أن التاريخ سيحدد خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب مرتقب في مارس/ آذار القادم بالقاهرة باقتراح من الجزائر.

وردا على سؤال بشان مدى صحة ما تم تداوله إعلاميا حول وجود خلافات بين القادة العرب كانت وراء تأجيل القمة، قال تبون إن “ذلك غير صحيح”.

ولفت تبون إلى أن بلاده “تأمل أن تخرج هذه القمة بنتائج جيدة تخدم لم شمل الدول العربية وكذا مراجعة نصوص الجامعة العربية”.

يشار أن القمة العربية كانت قد تأجلت عاما 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

من جهة أخرى، جدد الرئيس الجزائري رفض بلاده أي وساطة م المغرب بسبب ما أسماها “تواصل الحملة الدعائية ضدنا”، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل أشهر أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما اعتبرته “حملات عدوانية” ضدها متواصلة، فيما وصفت الرباط ذلك بالمبررات الواهية.

الأناضول