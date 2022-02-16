الجهاني رأى أن ما صدر عن حكومة الدبيبة من تصريحات بشأن تسليم السلطة لحكومة منتخبة غير عقلاني، لأنه يجب أن يسلم السلطة بكل سلاسة وفق خارطة الطريق، متوقعًا أن هذا ما سوف سيحدث.