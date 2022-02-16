ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشر موقع “وورلد إسرائيل نيوز” الإخباري الاسرائيلي عن العلاقة بين ليبيا وسحب واشنطن دعمها لمشروع خطوط نقل الغاز لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى سحب الرئيس الأميركي جو بايدن لدعم بلاده لهذا المشروع الإسرائيلي الذي يعرف بـ”إيست ميد” أو خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط الهادف إلى شحن الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأسواق الأوروبية.

واتهم التقرير بايدن بالاستسلام لضغوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارض بشدة لهذا الخط تحت الماء؛ لأنه سيتجاوز تركيا التي لا تزال مصرة على أن كسر أوروبا لاحتكار روسيا لتوريد الغاز لا بد أن يتم من خلال أنقرة وليس بشكل منفرد من أي جهة.

وأرجع التقرير قوة الموقف التركي للاتفاق الموقع من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج حول الحدود البحرية لجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط لإعادة ترسيمها لتمكين ليبيا ظاهريًا من المطالبة بحقوق حصرية لأكثر من 39 ألف كيلومتر مربع من المياه البحرية التي تنتمي لليونان.

وأضاف التقرير: إن هذا الاتفاق مكن تركيا من الحصول على مزيد من النفوذ المرفوض من قبل الاتحاد الأوروبي الذي عد الاتفاق غير قانوني.

ترجمة المرصد – خاص