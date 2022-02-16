سوريا – أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن مقتل اثنين من العسكريين السوريين وإصابة 9 آخرين بجروح جراء قصف المسلحين لمواقع الجيش السوري.

وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري أوليغ جورافلوف في بيان له إلى رصد 9 عمليات قصف من قبل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، 5 منها في محافظة إدلب، و4 في محافظة حلب.

وأضاف جورافلوف أن قصف المسلحين لمواقع الجيش في ريف حلب أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد وإصابة 4 آخرين، كما أصيب مدني واحد.

وفي ريف إدلب قتل عسكري واحد وأصيب 5 آخرون بجروح.

وسيّرت الشرطة العسكرية الروسية دوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

المصدر: RT