ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “ذا ناشيونال” الدولي عن إلقاء القبض على 5 أشخاص في إسبانيا بتهمة إعداد مجندين محتملين لتنظيم “داعش” الإرهابي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هؤلاء الـ5 المتهمين أيضًا بتمويل التنظيم الإرهابي في ليبيا تم إلقاء القبض عليهم في عمليتين منفصلتين لمكافحة الإرهاب نفذتهما الشرطة الإسبانية في مدن برشلونة وجيرونا وفالنسيا ومليلية.

وأضاف التقرير: إن 2 ممن تم إلقاء القبض عليهم كانا في مليلية ويعملان على تجنيد مقاتلين شبان لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي، مبينًا أن الشرطة الإسبانية شرعت في التحقيقات وعملية “فاركول” قبل عامين بعد اكتشاف مقاطع فيديو لتلقين عقائد التنظيم يعتقد أنه تم إنشاؤها وتوزيعها من قبل المشتبه بهما.

وتابع التقرير أنه تم اعتقال 3 أشخاص في برشلونة وجيرونا وفالنسيا ووجهت إليهم تهمة المساعدة بتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا، فيما تم العثور على معلومات عن استخدام المشتبه به الرئيسي الذي تم اعتقاله كجزء من عملية “كيتال” شبكة معقدة من شركات ذات وجود دولي لتحويل الأموال إلى جماعة في ليبيا.

وبين التقرير أن هذه الجماعة لصها صلات بتنظيم “داعش” الإرهابي فيما يعتقد أن هذا المشتبه به مرتبط بقيادة تلك المجموعة.

ترجمة المرصد – خاص