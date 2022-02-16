بكين – امتدحت رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي، إيرينا فينر عثمانوفا، مواطنتها كاميلا فالييفا، نجمة التزحلق الفني على الجليد والتي تخطف الأضواء حاليا في الألعاب الأولمبية ببكين.

وقالت عثمانوفا لوكالة “تاس”: “كاميلا متزلجة وشخصية فريدة من نوعها، ستبقى هذه الفتاة في التاريخ، مثل غيرها من المتزلجين المشهورين الذين أنجبتهم روسيا”.

وأضافت ممتدحة: “كاميلا فتاة رائعة، شكرا للجنة الحكام (في الألعاب الأولمبية ببكين) لأن أعينهم دائما مفتوحة على مثل هذا الجمال خارج كوكب الأرض وهذا العمل الرائع الذي تقوم به الرياضية ومدربتها”.

وكانت فالييفا، خطفت الأنظار الأسبوع الماضي، في منافسات التزحلق الفني على الجليد للفرق عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد “الميدالية الذهبية” برصيد 74 نقطة.

وبعد إنجازها التاريخي، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار “تريميتازيدين” المحظور في عينة واحدة لفالييفا أخذتها وكالة مكافحة المنشطات الروسية “روسادا” في 25 ديسمبر 2021.

وبسبب الاختبار الإيجابي الذي تم الكشف عنه، تم تأجيل حفل تكريم أصحاب الميداليات في مسابقة الفرق في التزحلق على الجليد في أولمبياد بكين، ولكنه سمح لفالييفا بمواصلة مشاركتها في الأولمبياد.

وتصدرت صاحبة الـ15 عاما، أمس الثلاثاء، منافسات البرنامج القصير لفردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد، بعد حصدها 82.16 نقطة، لكنها لم تتمالك نفسها لتدخل في نوبة بكاء وهي تتزلج على الجليد في نهاية روتينها.

وستقام منافسات البرنامج الاختياري بعد غد الخميس، وتبدو فالييفا مرشحة فوق العادة لحصد الذهبية.

المصدر: وكالات