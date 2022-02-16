الولايات المتحدة – اعترفت Neuralink، وهي شركة تكنولوجيا حيوية يملكها الملياردير إيلون موسك، بقتل ثمانية قرود خلال تجربة تقنية رقائق الدماغ الخاصة بها، في منشور على مدونة نُشر يوم امس.

ودافعت الشركة عن استخدامها للحيوانات في البحث ورفضت المزاعم القائلة بأنها عرّضت القردة “لمعاناة شديدة”. وأضافت أنه يجب تجربة “جميع الأجهزة والعلاجات الطبية الجديدة” على الحيوانات قبل أن تصبح مقبولة أخلاقيا على البشر.

وصرحت الشركة: “في Neuralink، نحن ملتزمون تماما بالعمل مع الحيوانات بأكثر الطرق إنسانية وأخلاقية. تم التخطيط لاستخدام كل حيوان على نطاق واسع مع تحقيق التوازن بين الاكتشاف العلمي والاستخدام الأخلاقي للحيوانات”.

ومع ذلك، اعترفت الشركة بأنه قتل ثمانية حيوانات بطريقة القتل الرحيم خلال التجارب. وقالوا إن اثنين قُتلا في “تواريخ النهاية المخطط لها لجمع بيانات نسيجية مهمة”، بينما نفق ستة نتيجة لمضاعفات جراحية أو فشل الجهاز أو عدوى مرتبطة بالجهاز.

واختتمت المدونة: “في Neuralink، لا نشعر بالرضا أبدا عن المعايير الحالية لرفاهية الحيوان، وسندفع أنفسنا دائما لبذل المزيد من أجل الحيوانات التي تساهم كثيرا في الإنسانية”، مضيفة أنها تتطلع إلى اليوم عندما لا تكون هناك حاجة للحيوانات في الاختبار.

وفي الأسبوع الماضي، قدمت لجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM) شكوى تتهم فيها شركة Neuralink بالفشل في توفير رعاية ملائمة للقرود في مركز Davis Primate Center التابع لجامعة كاليفورنيا، مستشهدة بتسعة انتهاكات لقانون رعاية الحيوان. ونفت الجامعة ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: RT