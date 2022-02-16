ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الثلاثاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه، رفقة الوفد رفيع المستوى المرافق له المتكون من وزيرا الخارجية والعمل.

اللقاء أكد بحسب مكتب إعلام رئيس مجلس النواب على موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض اللقاء العلاقات الليبية الفلسطينية، وموقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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