أفادت صحيفة “العربي الجديد” نقلا عن موقع “السويداء 24” بأن “الرئيس الروحي للطائفة الدرزية بفلسطين، الشيخ موفق طريف، وصل إلى موسكو”، على إثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها السويداء.

وفي تصريحات لـ”العربي الجديد”، قال الناشط ريان معروف، مسؤول تحرير في موقع “السويداء 24”: “وصل الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف اليوم الاثنين إلى العاصمة الروسية موسكو”، على أثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها السويداء، مضيفا: “علمنا أن الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة الشيخ موفق طريف توجه بعد ظهر اليوم (أمس الاثنين) إلى موسكو، ومن المرتقب عقد لقاءات في الكرملين والخارجية الروسية، وذلك من أجل نقل مطالب المحتجين في محافظة السويداء جنوبي سورية، إلى روسيا”، والتي تعتبر “الدولة الفاعلة” الأولى في سوريا.

وتابع ريان معروف موضحا: “منظمو الاحتجاجات في محافظة السويداء يعدون ورقة مطالب لرفعها إلى دمشق، تتضمن جملة من المطالب الاقتصادية والمعيشية، وهذه المطالب تتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”.

وأوضح معروف أن “هناك تخوفا من انتهاج أي عمليات قمعية”، لافتا إلى أن “التظاهرات والاحتجاجات قد تتجدد في محافظة السويداء خلال الأيام المقبلة وأن منظمي التظاهرات قرروا التريث حالياً للتفاوض على جملة من المطالب المعيشية والاقتصادية”.

المصدر: “العربي الجديد”