ليبيا – اجتمع المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإثنين مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، بحضور مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة خلف الله إبراهيم.

الرعيض استعرض خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط، جملة من الأمور المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها في ليبيا، والدعم الذي يمكن أن تقدّمه المؤسسة في هذا الشأن، من أجل دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعاون كل الجهات السيادية بالدولة الليبية والدفع بعجلة التنمية بالبلاد.