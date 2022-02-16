ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن البلاد ليست في أحسن أحوالها والوطن تتقاذفه رياح الأهواء والمؤامرات.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إنه على عبد الحميد الدبيبة معرفة أن سبب انهيار الدول هي تقريب العدو طمعًا أن يتحول لصديق وابعاد الصديق طمعًا في ولائه الدائم.

وتابع: “التاريخ محفور صوت وصورة، باشاآغا كان يقول حفتر ليس له مكان إلا السجن، ما الذي تغير في حفتر أو عقيلة؟ سمعنا بلقاء باشاآغا مع أعيان مصراته ونتمنى أن يكون صحيحًا، لأن المعركة ليست بين الدبيبة وباشاآغا وليست بين قيادات مصراتية بين بعضها إنما بين قوى الخير والشر وفبراير وقوى الانقلاب”.

ورأى أن أهل مصراته هم رأس الحربة والشوكة القوية، ولكن هناك مدن أخرى قدمت شهداء ومبتورين وأيتامًا وأرامل ومناضلين وشرفاء، لذلك المعركة ليست بين شخصين من مصراته، مضيفًا: “متأكد أن رجال مصراته الذين نحبهم ونعرفهم ونجلهم نأمل سيكونون متيقظين لهذه النقطة ويرسلون رسائل تطمين لإخوانهم وأحبائهم ومن اختلطت دمائهم مع أبناء مصراته ليقولوا لهم نحن معكم ومنكم”.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

البلاد ليست في أحسن أحوالها والوطن تتقاذفه رياح الأهواء والمؤامرات للأسف الشديد، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية رغم أننا لم نكن طرفًا في جنيف ورفضنا أن نكون طرفًا فيها اتصلت بنا الأمم المتحدة وحتى لا يقال أننا تأخرنا وتحت ضغط من تيار فبراير العريض قدمنا 4 أسماء للالتحاق بجنيف وبشروط، وطبعًا وليامز تعرف أن من يشترط لا يمكن أن يرحب به، لم نشترط لأنفسنا لكن بالعقل شروط طبيعية وما هي الأجندة ومعايير دعوة الذين تمت دعوتهم لجنيف، لكن لم يرد على أسئلتنا، وبالتالي تم شطب الأسماء وكذلك اشترطنا للالتحاق بجنيف أن يجاب على هذه الاسئلة وكل شيء موثق.

عندما تمت المفاضلة بين قائمتين باشاآغا وعقيلة المهزومة بناءً على اتفاق جنيف الذي ارتضوا أن يكونوا جزءًا منه. حفتر ومجموعته كانوا داعمين لهذه القائمة، ولكن انتصرت قائمة المنفي الدبيبة. للأسف المجموعة نفسها الذين يدعون الديموقراطية وتبادل الحكم لم يرضوا بالخسارة، ومنذ ذلك التاريخ وهم يتآمرون للانقلاب على حكومة الدبيبة وصل بهم الأمر أنه تم التخطيط لاعتقال الدبيبة ومجموعة من مساعديه في شهر أكتوبر أو نوفمبر ومخططهم فشل.

عقلية المافيا تدير الموضوع، وإلا باشاآغا وعقيلة خسروا في جنيف مفروض أن ينتظروا الانتخابات، لكن حتى لا يقفوا ويبينوا أنهم معارضين لنتائج جنيف، نرى الانقلاب على ما صنعوه بأيديهم، جنيف كلهم طرف فيها، مجلس الدولة والبرلمان والعدالة والبناء سابقًا وحفتر، الخضر كلهم ممثلين لكن الـ 75 أسماؤهم موجودة، اليوم صار لهم ككفار قريش يصنعون الآلهة من العجوة حتى إذا جاعوا أكلوها هذه هي خياراتهم، سحبوا الثقة بعد 5 شهور من جنيف حتى وصلوا لهذه اللحظة ويدعون الديمقراطية وأنهم إذا جاءوا بعد 14 الشهر سيقيمون الانتخابات، وهذا من أكثر الأشياء التي تغيظ الإنسان.

أفشلتم الانتخابات ولست أدافع عن الدبيبة ولكن الحقيقة، ماذا ستفعل الحكومة ميزانية وأعطت؟ ما أريده أن أؤكده أن الليبيين مستيقظين لعقيلة وحفتر وعصاتهم التي يريدون بها تفريق المنطقة الغربية وكل المخططات والزمن، وخاصة في المنطقة الغربية تجاوز عقيلة صالح وحفتر وستشهدون من الغد المظاهرات الجارفة ككرة الثلج التي ستقتلع مجلس الدولة، الذين تاجروا بكل القيم ومن تبقى من الخيرين في مجلس الدولة عليهم أن يعلنوا عن أنفسهم لعله يجد لهم قبولًا في صف الأحرار، هذه المرحلة مرحلة المكاشفة والعبد عبد وكل واحد يقدم بما عمل ولن نسكت، والسبهللة الأولى لن تمشي وكل واحد يسمى باسمه ويتحمل أفعاله.

سبب انهيار الدول يا أستاذ عبد الحميد تقريب العدو طمعًا أن يتحول لصديق وإبعاد الصديق طمعًا في ولائه الدائم، فبراير وإبعاد المخلصين منها وتقريب من عادوا وانقلبوا وقتلوا ووالوا أعداء هذه المرحلة يتحمل مسؤوليته من فعل ذلك. المراهنة على أخلاق الناس جيدة وهذه شهادة لهم، لكن شهادة ضد من يراهن على اخلاقهم.

أي ليبي غدًا مدعو للخروج، نشطاء الفيس بوك، 5 آلاف مرشح للبرلمان أين هم؟ رؤساء وأعضاء الأحزاب أين هم؟ و200 مترشح للرئاسة أين أنتم؟ غدًا الاجتماع أمام البعثة في جنزور لنقول لا لتمديد الأجسام المنتهية والعبث ونعم للسيادة الليبية، القرار ليبي ويجب أن يعود ليبيًا ويجب أن تخرجوا رجالًا ونساء ونقول كلمتنا للعالم كله، نعم للانتخابات لا للتمديد. غدًا المحك والتاريخ يكتب.

استغرب عندما المجلس الرئاسي جاء يقول أقف على مسافة واحدة مع الجميع؟ كيف؟ ألم تكن منسقًا مع الدبيبة في جنيف ضد القوائم الأخرى؟ وإلا كيف أتيتم أنتم؟ خرج المسماري وتكلم باسم القيادة العامة، كيف لم نسمع منكم استنكارًا للمسماري وهو يرحب بباشاآغا؟ أنتم أين يا قائدًا أعلى؟

التاريخ محفور صوتًا وصورة، باشاآغا كان يقول حفتر ليس له مكان إلا السجن، ما الذي تغير في حفتر أو عقيلة؟ سمعنا بلقاء باشاآغا مع أعيان مصراته وما كتب فلان في صفحته ونتمنى أن يكون صحيحًا، لأن المعركة ليست بين عبد الحميد وباشاآغا وليست بين قيادات مصراتية بين بعضها، إنما بين قوى الخير والشر وفبراير وقوى الانقلاب.

نعلم أن أهل مصراته هم رأس الحربة والشوكة القوية، ولكن هناك مدن أخرى وشهداء في كل المدن ومبتورين وأيتام وأرامل ومناضلين وشرفاء، لذلك المعركة ليست بين شخصين من مصراته. متأكد أن رجال مصراته الذين نحبهم ونعرفهم ونجلهم نأمل أن يكونوا متيقظين لهذه النقطة ويرسلوا رسائل تطمين لإخوانهم وأحبائهم ومن اختلطت دمائهم مع أبناء مصراته ليقولوا لهم نحن معكم ومنكم.

هذا تخطيط العدو لماذا اختاروا باشاآغا بالذات؟ لأنه من مصراته وليس عنده ميزة أخرى ولن يصلوا بإذن الله ومتأكدين مصراته متكاتفين ويستطيعون أن يردوا بعضهم، ولن تحدث الفتنة في مصراته وغرب ليبيا. البيباص قال لم انسحب ولم أصرح بذلك، تخيلوا هذا رئيس مجلس النواب كذاب، الذي يصدر القوانين ويريد أن يحكمكم وتمشي عليكم كلمته، المشكلة لم يحسبوا رجالًا في البلاد.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص