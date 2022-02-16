ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن هنالك موجة من الرفض داخل مجلس الدولة بسبب إدارة العملية في المجلس، مضيفًا أن الجلسة القادمة للمجلس ستكون حاسمة، وخاصة بالنظر في قرارات مجلس النواب حول اختيار رئيس حكومة جديد وإصدار تعديل دستوري .

قزيط وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أضاف: “أنه وأمام سوء إدارة الملف لعملية التوافق مع مجلس النواب فإن احتمالية رفض الأعضاء لقرارات البرلمان ما تزال قائمة”.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يعرض المرشحون للحكومة برنامجهم أمام مجلس الدولة قبل ذهابهم لمجلس النواب لاختيار أحدهما، محملًا مكتب رئاسة مجلس الدولة المسؤولية عن ما وصفها بـ”الإدارة السيئة” لملف التوافق مع النواب.