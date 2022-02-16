روسيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أعرب لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن رفض موسكو الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن وأقرب حلفائها حول الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان عن الوزارة، أن “لافروف شدد على ضرورة مواصلة العمل المشترك على أساس الاتفاق الذي تم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في الـ12 من فبراير، في سياق الردود التي قدمتها واشنطن والناتو ردا على مطالب روسيا للضمانات الأمنية”.

وأضاف: “جدد لافروف التأكيد على رفض الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن وأقرب حلفائها”، داعيا إلى “حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التركيز على مبدأ الأمن المتكامل” وغير القابل للتجزيئ في أوروبا.

وأوضح البيان أن “الوزيرين بحثا كذلك جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات”.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية