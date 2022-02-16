ليبيا – علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي على دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الموجهه للجمعية العمومية للمحكمة العليا بشأن العدول عن قرارها الخاص بوقف العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة في أقرب وقت ممكن.

لنقي قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألم يتم توظيف القضاء في الاحتراب السياسي الليبي بدءًا من قرار المحكمة العليا لإلغاء مقترح فبراير وبالتالي الطعن في انتخابات البرلمان ثم عُلقت في 2016 حتى لايُطعن في قرارات المجلس الرئاسي؟”.

واعتبرت أن الدعوة لتفعيل الدائرة الدستورية لن تُنهي الجدل القانوني بل ستُأججه وتقضي على ماتبقى من القضاء.