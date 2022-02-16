ليبيا – أكدت الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية في أوروبا والمساعدات الإنسانية تقديم دعم إنساني لشمال إفريقيا بقيمة 18 مليون يورو.

تقرير صادر عن الإدارة تابعته وترجمته صحيفة المرصد، قال: إن هذا التمويل سيذهب جانب منه لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في ليبيا، ناقلًا عن مفوض إدارة الأزمات “يانيس ليناريتش” القول أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم الأشخاص المحتاجين بغض النظر عن مكان وجودهم.

وأضاف “ليناريتش”: إن التمويل سيساعد الأشخاص المستضعفين المتضررين من النزاعات أو عدم الاستقرار أو النزوح، بعد أن أصبح وضعهم صعبًا بشكل متزايد خلال وباء كورونا ما يحتم المساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى.

وأضاف التقرير: إن حصة ليبيا من التمويل تبلغ 4 ملايين يورو ستساعد في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها في المراكز الحضرية والمواقع التي يصعب الوصول إليها، فيما يتم توجيه المساعدات الممولة من الاتحاد الأوروبي بشكل محايد.

وتابع التقرير أن هذه المساعدات سيتم توجيهها إلى السكان المتضررين فقط من خلال وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، مبينًا أن تحسن الوضع في ليبيا لم يحل دون استنفاد الاقتصاد الممزق والوباء قدرات التكيف لدى الفئات الأكثر ضعفًا بما فيهم المهاجرين والنازحين.

ترجمة المرصد – خاص