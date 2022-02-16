واشنطن – حذر مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن التضخم المرتفع في البلاد يهدد مصداقية البنك المركزي الذي يتعين عليه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد لمواجة التضخم ووقف الغلاء.

وقال جيمس بولارد وهو عضو في لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي: “لقد فوجئنا بالتضخم الحاد مصداقيتنا على المحك هنا. علينا الاستجابة للأرقام. ومع ذلك، أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بطريقة منظمة وبدون تعطيل الأسواق”.

وأشار إلى أنه “سيكون من الضروري، بحلول الأول من يوليو، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وهذا يعني نقلها من نطاق يتراوح من 0 إلى 0.25 في المئة كما كانت عليه منذ مارس 2020، إلى نطاق يتراوح من 1 إلى 1.25 في المئة”، مضيفا: “أعتقد أن موقفي جيد وسأحاول إقناع زملائي بذلك”.

وبلغ معدل التضخم 7.5 في المئة على أساس سنوي في يناير، في أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ قرابة 40 عاما، وفقا لمؤشر “سي بي آي” الذي أصدرته وزارة العمل يوم الخميس الماضي.

وهذا الرقم أعلى بكثير من هدف 2 في المئة الذي حدده الاحتياطي الفدرالي للمدى الطويل.

وفي محاولة لإبطاء التضخم، يجب على الاحتياطي الفدرالي أن يعلن خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 15 و16 مارس أول زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية.

وحتى الآن، كان الاحتياطي الفدرالي حذرا بشأن رفع أسعار الفائدة لكي لا يبطئ نمو سوق العمل.

المصدر: “أ ف ب”