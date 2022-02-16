مصر.. فريق جراحي يجري تقويما جنسيا ناجحا لطفلة عمرها 3 سنوات

مصر – نجح فريق طبي جراحي بوحدة جراحة الأطفال بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا المصرية، بتصحيح جنس طفلة عمرها ثلاث سنوات وإعادتها لأنوثتها الطبيعية.

والعملية الجراحية أجريت بعد إجراء الفحوصات المعملية الدقيقة، والعرض على الطب الشرعي، الذي أقر بصحة التشخيص، وصدور الحكم القضائي بتغيير جنس الطفل واستخراج شهادة ميلاد جديدة.

وأكد الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب بجامعة المنيا، أن الطفلة خضعت لفحص طبي دقيق وخريطة جينية ومنظار بطن جراحي، ومنظار مثانة أثبتت جميعها تشخيص الحالة على أنها أنثى، ولكنها تحوي أعضاء تناسلية ذكورية نتيجة تضخم الغدة الكظرية الخلقي أثناء فترة الحمل.

وأشار الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تأتي أهمية الجراحة بأنها جراحة نوعية دقيقة بما يمثل قفزة في المستوى التقني لجراحي الأطفال بجامعة المنيا.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فتحي عبد الرحمن أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا وقائد الفريق الذي أجرى الجراحة، أن الطفلة استغرق تحضيرها للجراحة ستة أشهر، وبعدها تم اجراء الجراحة لتصبح مكتملة الانوثة قادرة على الزواج والإنجاب.

المصدر: RT