الرياض – تحدث السفير المصري لدى الرياض أحمد فاروق عن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، موضحا أن عدد الاتفاقات ومذكرات التفاهم والمعاهدات المبرمة بين البلدين، بلغ 150.

وأضاف أن كل هذا من شأنه إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، فمصر والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة ركيزتي الأمن والاستقرار، نظرا لما تتمتع بهما البلدين من مقومات بشرية واقتصادية وعسكرية، بالإضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر بين السفارة المصرية في الرياض والسفارة السعودية بالقاهرة، وذلك لوجود أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية من حيث العدد والتي تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي.

وأشار السفير أحمد فاروق في حواره مع قناة السعودية إلى أن السفارة دورها ربط العلاقات بين الدولتين والتواصل مع المسئولين لنقل شواغل كافة شرائح المجتمع واستشعار المشاكل والعمل على حلها، فهناك تطور وتقدم للعلاقات بين الدولتين على كل المستويات وهناك ترحيب وإقبال على المستوى الرسمي والشعبي لهذا التطور.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد فاروق أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة الأخيرة في القاهرة برئاسة الوزير ماجد القصبي والوزيرة نيفين جامع وزيري التجاره والصناعة، ضمت عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال السعودين الراغبين في الاستثمار بمصر حيث تصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى أكثر من 30 مليار دولار وأيضا هناك استثمارات مصرية في المملكة تصل إلى نحو ٥ مليارات دولار، وتحتل الشركات المصرية المركز الثاني التي صدر لها تصريحات لتعمل في المملكة وهو ما يعكس حجم الترابط وعمق العلاقات الاقتصادية التي تعد ركيزة للعلاقات الثنائية بين الدولتين.

المصدر: الأهرام