ليبيا – دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان “دنيا مياتوفيتش” مالطا لمراجعة تعاونها مع ليبيا؛ لأن الأخيرة ليست مكانًا آمنًا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إليه.

بيان صحفي صادر عن “مياتوفيتش” تابعته وترجمته صحيفة المرصد شددت فيه على وجوب عدم تعريض الأرواح للخطر نتيجة الخلافات بين الدول حول مسؤولية استقبال من يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا.

وقالت “مياتوفيتش”: “الخلافات مع الدول الأعضاء الأخرى حول مسؤوليات الإنزال يجب ألا يسمح أبدًا بتعريض حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة للخطر أو إعفاء السلطات من التزامات عدم الإعادة القسرية، فهذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي للاجئين”.

وتابعت “مياتوفيتش” بالقول: إن على الدول عدم إعادة اللاجئين بأي طريقة كانت إلى بلدان أو أقاليم قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد. مشددة في سياق تقرير عن زيارتها إلى مالطا في أكتوبر الماضي على أهمية وقف التعاون مع ليبيا حتى يتم وضع ضمانات واضحة للامتثال لحقوق الإنسان.

وأكدت “مياتوفيتش” أهمية ضمان المساءلة عن أي عودة إلى ليبيا تحدث نتيجة لإجراءات من جانب السلطات المالطية الملزمة بمنع احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين المعرضين للخطر وأي احتجاز تعسفي الاستثمار في بدائل للاحتجاز وإنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين.

ترجمة المرصد – خاص