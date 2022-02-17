ليبيا – اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح أمس الأربعاء، مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ مصطفى كريمة، وعدد من مديري فروع المنطقة الجنوبية لمناقشة الاحتياجات الأساسية للجهاز.

أبو جناح اطلع وفقًا للمكتب الاعلامي التابع له على الإحصائيات التي رصدتها وحدة الإحصاء بالجهاز حول عمليات الإنقاذ، والإخلاءات، وانتشال الجثث، ونقل الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المرافق الصحية المختلفة، كما استعرض رئيس الجهاز التحديثات الأخيرة للتوزيع الجغرافي الخاص بخدمات الإسعاف في ليبيا.

وفي السياق ذاته، بحث أبو جناح مع المدير العام للجهاز ومديري فروع المنطقة الجنوبية آلية تفعيل قرار علاوتي التمييز والخطر الممنوحة للمسعفين، والسائقين، والفرق الأخرى العاملة بمختلف الفروع.

وأكد على ضرورة وضع خطه استراتجية عملية وعلمية لتدريب الكوادر في الجهاز، مشددًا على الاهتمام بالبرامج الصحية وبرامج الرعاية الأولية.