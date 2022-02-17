أذربيجان تعلن قدرتها على تصدير مزيد من الغاز إلى أوروبا

أذربيجان تعلن قدرتها على تصدير مزيد من الغاز إلى أوروبا

باكو – صرح نائب وزير الطاقة الأذربيجاني النور سلطانوف، امس بأن بلاده لديها احتياطات كافية من الغاز الطبيعي وأن بمقدورها تصدير المزيد منه إلى أوروبا.

وفي حديثه للأناضول، تطرق سلطانوف إلى أزمة الطاقة العالمية والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في أوروبا، مبينًا أن الطقس البارد والتوتر بين روسيا وأوكرانيا من أسباب تلك الأزمة.

وأضاف المسؤول الأذربيجاني أن أوروبا تشعر بالأزمة بشكل أكبر وأنها تشهد ارتفاعا كبيرا بأسعار الغاز الطبيعي.

وبين أن الاجتماع الثامن للمجلس الاستشاري لمشروع “ممر الغاز الجنوبي” بالعاصمة باكو في 4 فبراير/شباط الجاري، تناول أزمة الطاقة والمساهمات التي يمكن أن تقدمها أذربيجان بغية التغلب عليها.

وأوضح أن بلاده تصدر 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، وأضاف أنه “يمكن لأذربيجان تصدير المزيد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا”.

يشار أن مشروع “ممر الغاز الجنوبي” الذي سينقل الغاز الأذربيجاني المستخرج من بحر قزوين إلى أوروبا، يهدف إلى تحقيق أمن وتنوع إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي.

وخط أنابيب الغاز العابر للأناضول “تاناب”، يعد أطول أقسام “ممر الغاز الجنوبي”، لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا.

وفي 2018، افتتح الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف، خط “تاناب” بمشاركة رؤساء صربيا وأوكرانيا وشمال قبرص التركية إلى جانب وزراء ومسؤولين كبار.

وتبلغ تكلفة مشروع “تاناب” قرابة 7 مليارات دولار، ويبلغ طول أنابيبه العابرة للأراضي التركية ألفا و850 كم ابتداء من ولاية أرداهان (شرق) وانتهاء عند منطقة إبسالا بولاية أدرنة (غرب).

ووفقا للخطة المقررة للمشروع، سيتم زيادة حجم الغاز الأذربيجاني المنقول عبر خط “تاناب” إلى 23 مليار متر مكعب مع حلول العام 2023، وإلى 31 مليار متر مكعب في عام 2026.

وسينقل الخط الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر أراضي تركيا بعد تخصيص جزء منه لتلبية احتياجات الأخيرة، وسيتم ضخ الكمية المتبقية إلى أوروبا عبر خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي “تاب”.

الأناضول