الأجانب يقبلون على شراء العقارات في 70 ولاية تركية

الأجانب يقبلون على شراء العقارات في 70 ولاية تركية

إسطنبول – ارتفع إلى 70 عدد الولايات التركية التي شهدت بيع عقارات للأجانب خلال عام 2021.

وأفاد مراسل الأناضول، الخميس، أن إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، بلغ 58 ألفا و576 عقارا.

كما بلغ عدد الأجانب الذين اشتروا عقارات في تركيا 59 ألفا و282 شخصا.

وتصدرت إسطنبول وأنطاليا، قائمة الولايات الأكثر بيعا للعقارات للأجانب.

وبحسب دراسة أجرتها شركة “Nevita” لمبيعات العقارات للأجانب، فإن استثمارات الأجانب في مجال العقارات انتشرت في 70 ولاية تركية خلال 2021.

وشهدت إسطنبول وحدها، خلال العام المذكور، بيع 26 ألفا و667 عقارا، تلتها أنطاليا بـ 12 ألفا و598، ثم العاصمة أنقرة بـ 3 آلاف و705 عقارات.

الأناضول