بروكسل – ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن قادة الاتحاد الأوروبي سيبحثون في قمة ستستمر يومين في بروكسل، سبل إعادة انخراط بلدانهم مع دول إفريقيا لمواجهة نفوذ الصين وروسيا المتنامي في القارة.

وستعقد قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي الخميس، في أول اجتماع منذ 2017.

وأفادت “أ ب” بأن الهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي واضح وهو “أن يظل شريك إفريقيا المختار”.

وتوجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى السنغال الأسبوع الماضي للقاء الرئيس ماكي سال الذي يرأس أيضا الاتحاد الإفريقي.

وأعلنت خطة استثمار في إفريقيا بقيمة 150 مليار يورو ضمن مشروع البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي الذي ينظر إليه على نطاق واسع بأنه بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

ويتوقع أن يحشد مشروع الاتحاد الأوروبي إجمالا ما يصل إلى 300 مليار يورو في استثمارات عامة وخاصة بحلول 2027.

وفي 2020 كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإفريقيا وكانت الصين ثاني أكبر الشركاء.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن حزمة استثماره من أجل إفريقيا تهدف لتعزيز الانتقال الأخضر والرقمي، وتسريع النمو المستدام وخلق الوظائف وتعزيز أنظمة التعليم والصحة.

المصدر: أ ب