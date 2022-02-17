مصر – أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، امس إن الناتج المحلي الإجمالي في مصر سجل نموا بنسبة 9 بالمئة في النصف الأول من العام المالي 2021-2022.

وأضاف مدبولي في بيان، أن معدل النمو الاقتصادي سجل 9.8 بالمئة في الربع الأول المنتهي في سبتمبر/أيلول 2021، فيما سجل 8.3 بالمئة في الربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتبدأ السنة المالية في مصر في 1 يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الميزانية.

وأردف مدبولي في البيان: “الأرقام تعكس مدى تعافي الاقتصاد المصري، وتسارع وتيرة النمو التي تحققت خلال هذه الفترة”.

وتوقع مدبولي أن “تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي كاملا 6 بالمئة، بأعلى من توقعات الحكومة السابقة البالغة 5.5 بالمئة”.

وأشار إلى أن “التضخم في مصر ارتفع إلى 8 بالمئة الشهر الماضي”، مضيفا: “لدينا يقين أننا جزء لا يتجزأ من العالم، إلا أن هذه النسبة أعادتنا إلى نفس نسبة التضخم قبل جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة”.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاثة السابقة لجائحة كورونا بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

إلا أن تفشي الجائحة أثر على عدة قطاعات منها السياحة والاستهلاك المحلي.

الأناضول