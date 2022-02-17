الخرطوم – بحثت الخرطوم وجوبا، امس سير تنفيذ بند “الترتيبات الأمنية” باتفاق سلام جنوب السودان الموقع في سبتمبر/ أيلول 2018.

جاء ذلك في اجتماع عقد بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالعاصمة جوبا، وفق بيان لإعلام مجلس السيادة.

وذكر البيان، أنه تم خلال الاجتماع “الاستماع إلى تقرير بشأن سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية”، مشيراً إلى أن “الدفعة الأولى من القوات المدمجة (قوات الحركات المتمردة المدمجة بجيش جنوب السودان) وفق اتفاق السلام شارفت على التخرج من المعسكرات”.

وعبر “حميدتي”، عن “سعادته بالتقدم الكبير المحرز في عملية تنفيذ الاتفاق، عبر تكوين حكومة وحدة وطنية على المستوى الاتحادي وتشكيل البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية”.

وأضاف أنه “يجري الترتيب الآن لتخريج القوات من المعسكرات لتشكيل الجيش القومي بالبلاد”.

واعتبر حميدتي، أن “التقدم المحرز جاء بفضل توفر الإرادة لدى الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، بجانب التنازلات وتقبل المقترحات التي تقود إلى تعزيز السلام والاستقرار”.

وبدأ وفد سوداني بقيادة حميدتي، الثلاثاء، زيارة رسمية غير محددة المدة إلى جوبا.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان “اتفاق سلام” نهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة “إيغاد”.

ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية.

وبعد تأخر لأكثر من عام ونصف نتيجة بطء في تنفيذ الاتفاق، شكلت حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان برئاسة سلفاكير َميارديت، في فبراير/ شباط 2020 لفترة انتقالية تمتد 36 شهراً، يليها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

و”إيغاد” منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلًا من إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان وجنوب السودان.

الأناضول