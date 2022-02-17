ليبيا – اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إجراء استفتاء إلكتروني للشعب الليبي على الخلاف السياسي الحاصل من دون أية وساطة.

الدبيبة أوضح في كلمته خلال حلقة نقاش حول مدى جاهزية القطاعات المعنية من الناحية الفنية للتصويت الإلكتروني تابعتها صحيفة المرصد أن هذا سيجعل العالم يحترم الليبيين، ليكون التصويت: هل أنت مع فترة انتقالية جديدة أم إجراء الانتخابات؟ على أن يكون التصويت بنعم أو لا.

وكشف الدبيبة أنه سيكون هناك جهات رقابية دولية لمراقبة التصويت الإلكتروني وإعطاء الثقة لليبيين، مبينًا أن تمويله موجود وسيعطي للمسؤولين نقطة الانطلاق؛ لأن ليبيا لديها استفتاء على الدستور ومن الممكن استغلاله في التصويت الإلكتروني بنعم أو لا.

وشدد الدبيبة على ضرورة طرح الدستور على الليبيين عن طريق التصويت الإلكتروني لتسهيل العمليات الأمنية وقطع المسافات والإجراءات المعقدة، مشيرًا إفلى أنه من الممكن أن دخول الأمور الخلافية في الدستور للاستفتاء على الشعب إلكترونيًا قبل عرضه بالكامل.

وأوضح الدبيبة أن الليبين يريدون دستورًا توافقيًا للبلد ولا يريدون إقصاء أحد، فليبيا للجيمع، مؤكدًا أن موضوع الانتخابات شائك والمشاكل التي حدثت في الـ24 ديسمبر الماضي كانت أمنية ولوجستية فيما تحتاج الانتخابات والاستفتاء على الدستور دقة أكثر لوصول صوت المواطن من دون تزوير.

وقال الدبيبة: “لا يوجد إمكانية لحل المشكلة الليبية إلا بالتصويت الإلكتروني؛ لأن التكنولوجيا أصبحت السائدة في الحياة والليبيين مستعدون للتعامل معها وعلى المسؤولين مساعدتهم ومخاطبتهم لرسم الصورة بشكل عام وواضح، فالشعب الليبي دائمًا يشكك في مصداقية التصويت”.

وتابع الدبيبة أن الشعب الليبي يريد ضمانات وأن الحكومة ستعمل على أن يكون كل ليبي لديه بطاقة هوية للانتخابات مثل كلمة السر، مشددًا على أنه من حق الشعب أن يشكك في أي حراك يأتي عبر توجهات سياسية؛ لأنه فقد المصداقية في النخب المتواجدة.