مصر – اكد بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن مصر لديها فقر مائي شديد جدا وفقا للمعايير الدولية، وليس لديها أي مشكلات مع التنمية للأشقاء في دول المنبع وإثيوبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة في تصريحات لقناة “صدى البلد” المصرية، على أن هناك حق أصيل قامت عليه حضارة وادي النيل منذ 7 آلاف عام.

وصرح بأن القمة الإفريقية الأوروبية في بلجيكا تعد السادسة بعد انعقاد الأولى في القاهرة منذ 22 عاما.

وأضاف أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل شراكة وتعاون متبادل، مؤكدا أن “سد النهضة” قاسم مشترك في كافة لقاءات الرئيس السيسي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

وأوضح أن مصر تطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود، ولابد أن يكون هناك اتفاق ملزم واضح بكافة البنود والحالات يشمل مراحل الملء والتشغيل بما يتفق مع مصلحة الدول وحياة الشعوب.

وأشار راضي إلى تطور جدول أعمال القمة الإفريقية والأوروبية منذ الدورة الأولى وحتى الآن، موضحا أن محاور القمة الحالية تشمل تغير المناخ وريادة الأعمال والهيدروجين الأخضر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتجارة الحرة والطاقة.

وأوضح أن نشاط الرئيس السيسي بدأ صباح الثلاثاء بعقد 3 لقاءات تناول أحدها ملف الهيدروجين الأخضر، فضلا عن لقاء مع ملك بلجيكا، و لقاء مع رؤساء الشركات البلجيكية العاملة في مصر.

المصدر: “صدى البلد” المصري