السعودية – ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يتابع حادث اعتداء قرود البابون على مواطن بالباحة جنوب غربي المملكة.

وأفادت بأن فريقا من المركز يرافقهم رئيس وحدة العلماء ببرنامج “تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون” زار موقع الحادثة التي تعرض خلالها أحد المواطنين لاعتداء من قبل قرود البابون في فناء منزله بمنطقة الباحة.

واستمع الفريق لتفاصيل الحادثة من المُعتدى عليه، واجتمع مع بعض المسؤولين والمواطنين، وزار عددا من المواقع للوقوف أكثر على طبيعة القرود في تلك المنطقة، والحوادث التي تسبب فيها.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أطلق حزمة من الإجراءات التنفيذية الموازية التي تعنى بتفعيل بعض الحلول الدولية السريعة أثناء إجراء دراسة لتقييم أضرار وتزايد أعداد قرود البابون، وأهمها تفعيل وحدة تسجيلات البلاغات في المناطق الرئيسة، والتعاون مع إمارات المناطق لمنع إطعام هذه القرود، ومع أمانات المناطق لتعديل تصميم الحاويات إلى جانب تفعيل اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

كما خصص المركز موقعا لتلقي البلاغات بهدف تحديد الأماكن الأكثر تضررا التي تحتاج إلى تدخل عاجل، وذلك لبدء تنفيذ توصيات الدراسة عليها.

المصدر: وسائل إعلام سعودية