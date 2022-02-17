ليبيا – قال المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق محمد السلاك أنه عند نيل حكومة فتحي باشاآغا ثقة البرلمان فسننتظر موقف المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والبعثة الأممية، وهل سيعترف به.

السلاك وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” المصرية أشار إلى أن بداية التصعيد كانت من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة من بيانات شديدة اللهجة، وتوافد أرتال مسلحة من مناطق مختلفة صوب العاصمة وتلويح باستخدام القوة.

وأضاف أن الموقف الدولي متذبب وغير واضح حتى الآن، ولكن بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة ومصادقة البرلمان عليها سيتغير الموقف.