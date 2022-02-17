ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي تطورات الأوضاع في ليبيا.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن الطرفان توافقا بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بالملف الليبي المهم، مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ميشيل حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، خاصةً مصر تعد نموذجًا ناجحًا في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحاسمة والحكيمة من السيسي.

بدوره، أعرب السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وفقًا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف.

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