ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الجليل الشاوش إن البيان الصادر من أعضاء مجلس الدولة موقع عليه من قبل 54 عضوًا، نظرًا لعدم قدرة المجلس على الانعقاد خلال الأسبوع وهو الصحيح.

الشاوش أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البيان الموقع عليه من قبل 75 عضوًا مزور، ومن يؤكد وجوده عليه إطلاع مجلس الدولة على من أعد البيان حتى يعرف من المزور.

وأردف: “البيان الموقع عليه 54 عضوًا يبين للشعب الليبي رؤية أغلب اعضاء مجلس الدولة ويفند ما قام به عقيلة صالح في 10 فبراير وأنه ادعى أنه جاءته رسالة من مجلس الدولة، الرسالة المحالة من المقرر لم تعرض على المجلس”.

ولفت إلى أن التفاهمات بين مجلس النواب والدولة تم نقاشها مع لجنة داخل المجلس، لكن اللجنة غير مخولة باتخاذ القرار عن المجلس، ومن المفترض أن تقدم خلاصة التفاهمات وهذا لم يحدث.

كما استطرد حديثه بالقول: “ننتظر في جلسة قريبة للمجلس حتى نتخذ القرارات الصحيحة والسليمة لنفند أي عملية تزوير وبالأخص إنصاف المرشح الآخر خالد البيباص. لا أعتقد أن مجلس النواب ينتظر تفاهمات مع مجلس الدولة”.

وأكد على أن مجموعة من مجلس النواب ورئيسه هدفهم أمر معين وهو تغير السلطة التنفيذية لتنفيذ مشروع هم من ضمنه، مشيرًا إلى أنه لا يعلم إن كان هناك شخصيات من مجلس الدولة في هذه الصفقة.