ليبيا – هنأ مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني الشعب الليبي بما وصفه بـ”الذكرى الحادية عشرة للثورة” التي خلصت الليبيين من حكم الاستبداد والقهر ومصادرة كل شيء الحريات والعقول وإرادتهم.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه على أهل ليبيا من النخب والسياسيين والشيوخ والأعيان والعلماء أن يجتمعوا وينصروا الحق ومن هو أقرب للحق؛ لأن البلاد أمام خيارين كلاهما مُر.

وأضاف: “نريد انتخابات ولا نريد حكومة يدخل فيها حفتر؛ لأنه إذا دخل فيها سيريكم الويل وستكثر الخطف والقتل وخريجي السجون والصحوات، وكل ما فعله في بنغازي من 2014 سيفعله ولا يستطيع أحد ان يخرجه، أن تمنعوه قبل أن يدخل ذلك ممكن إذا وحدتم كلمتكم، أما إذا دخل فأنه سيكون الأمر في غاية البلاء الذي حل في ليبيا”.

أما بشأن مجلس النواب وما يصدر عنه فعلق قائلًا: “هذا المجلس ينبغي أن ينتهي أمره، وجوده غير شرعي وغير قانوني، لا يحل شرعًا ان يبقوا، لأن بقاءهم هو بقاء لمعاناة الناس وظلمهم، وبقاء مجلسي النواب والدولة دوام احتلال العدو الخارجي لبلادنا، بالتالي مع وجود المجلسين مستحيل أن تقوم الانتخابات لأن اطماعهم في المرتبات والمزايا وهذا مفروغ منه”.

وأردف: “إن كنتم تريدون النجاة لأنفسكم عليكم ان تخرجوا بالآلاف الآن هناك بعض الدول تفعل فينا ما تفعل وهي وراء البلاء والمنكر، بالتالي عليكم أن تقفوا في وجه هؤلاء المجرمين وتكفوهم عن الاعتداء على بلادنا هؤلاء عملاء للصهاينة والمشروع صهيوني للقضاء على كل تحرر في البلاد العربية ولا يريدون أن ينجح فيها مشروع”.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ متى يكون العمل خالصًا لله؟ وما حكم من يوالي ويعادي من أجل قبيلته أو مدينته؟

بدايةً أهنئ الشعب الليبي الكريم بالذكرى الحادية عشر لثورته المباركة والتي خلصت الليبيين من حكم الاستبداد والقهر ومصادرة كل شيء، الحريات والعقول وإرادتهم وكان تخليصهم بفضل الله ومن ثم بجهود رجال أبطال شجعان صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبذلوا أرواحهم وقدموها نصرة للحق وفداءً لوطنهم وكانوا ثابتين أعزاء شجعان وصابرين في الحرب ولم يهابوا عدوهم وجالدوه وانتصروا عليه في المعارك بعد الثورة، والآن الوطن في عين العاصفة، سفينته تتقاذفه أمواجًا في لجة وان لم يفزع الناس جميعًا ويهبوا ويجمعوا كلمتهم فأنها ستغوص في الأعماق وهذا الخطر محدق وصار رأي العين.

على أهل ليبيا النخب والسياسيين والشيوخ والأعيان والعلماء أن يجتمعوا وينصروا الحق ومن هو أقرب للحق؛ لأننا بين خيارين كلاهما مر، خيار يقول لكم حتى وإن زعمتم وقلتم إننا حُرمنا ووزراء في الحكومة غير صالحين، أقول: إن الكثير من الوزراء في هذه الحكومة فرضوا من برلمان طبرق على رئيس الحكومة، وإن كانوا كذلك وحرموكم ولم يحققوا آمالكم هم أهون عليكم من العدو المتربص أن يحتل طرابلس ليكتمل حكم ليبيا حفتر وبرلمان طبرق، حفتر لا يختلف عن القذافي بل ربما استفاد من تجربة القذافي. وطورها ويسير على نفس المنهاج لذلك لابد أن تحسموا أمركم ولا تسمعوا للمخذلين، لأن بعض الشر أهون من بعض، نريد ان نتشبث بهذه الحكومة لأننا نريد أن توصلنا للانتخابات في أمد قصير وقد أصدرت قرار بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية وهذا الطريق الذي يخلصنا من هذه المجالس ويوصلنا أن نملك أمرنا ونخرج من عباءة البعثة والمجتمع الدولي وما إلى ذلك، هذا الآن لا بد أن نحرص عليه وتجتمع عليه كلمتنا ولا نسمع للمخذلين والمثبطين ومن يريدونكم ألا تكونوا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، بحيث يفشل مشروع الثورة وتكون الثورة لقمة سائغة لاستيلاء حفتر عليها، بعض الشر أهون من بعض.

أوجه الكلام لكل مدن الثورة ومن قدموا شهداء أعزاء عليهم وعلى الوطن لكل من ضحوا وبذلوا عليكم أن تجمعوا كلمتكم ولا يوجد مدينة إلا ما بذلت من أبنائها من يعزون عليها ولا شك مصراته العزيزة علينا مدينة الثورة والصمود، قدمت الفاتورة العالية والرقم القياسي في أعداد الشهداء والمصابين والآن في هذه العاصفة استهدفت بعينها، وجهة لها الضربة لشق صفها بحيث إذا ضربوها ضربوا الثورة في مقتل، صحيح أعداد شهدائكم لا تساويها أي مدينه أخرى وهذا فخر لكم واصطفاء اختاره الله لكم، ولا تسمعوا للمنافقين الذين يندمونكم على ما فعلتموه، أنتم وإن كان هذا حالكم في نصرة الثورة فإن لشهدائكم إخوانًا، من كل المدن الليبية. هم شركاء لكم ولا تتخذوا قرارًا بدونهم، إذا اتخذتم قرارًا بدونهم بناء على نظرة ضيقه، تخص مصراته وحدها سيطالبونكم بحقوق شهدائهم وهذا الابتلاء الذي ابتليت به مصراته، اختبار يتبين منه ما إذا كان الناس ناصرين للحق أما لمناطقهم، لا شك أقول يا أهل مصراتة أنكم إذا نصرتم ليبيا ووقفتم مع كل المدن وتشاورتم معهم واتخذتم القرار الصحيح، فإن مصراته ستنجو وإن كان الأمر غير ذلك ونظرتم نضرة ضيقة وتنظروا لمصراته وحدها وتتشاورون.

هذا لا يصح ولا يليق بكم ولا بتضحيات شهدائكم فإن من يميز من يعمل لله ورسوله ونصرة الحق ولغير ذلك أن يكون القرار لا يبتغى به إلا نصرة الدين والحق والأمة والوطن، ولا ينظر فيه لحمية ولا قبلية ولا بلدة، وهذا ما يريدون أن تفعلوه وتستسلموا وليس هناك في الشرع ولا في الدين موقف وسط، هذا قانون النفاق لا أحد يقول أني أريد أن أنجو بنفسي ولا أريد أن أقف مع أحد وأناصر أحد، لأن من يقول هذا هو نصفه للحق ونصفه مع الباطل دعوكم من يتاجر بالسياسة الآن هم قابعون في منطقة يتربصون كما المنافقون، بحيث من ينجح لا يضرهم ويقول كنا معك وندعمك.

نريد انتخابات ولا نريد حكومة يدخل فيها حفتر لأنه إذا دخل فيها سيريكم الويل وستكثر الخطف والقتل وخريجي السجون والصحوات، وكل ما فعله في بنغازي من 2014 سيفعله ولا يستطيع أحد أن يخرجه، أن تمنعوه قبل أن يدخل ذلك ممكن إذا وحدتم كلمتكم، أما إذا دخل فأنه سيكون الأمر في غاية البلاء الذي حل في ليبيا وإياكم أن تسمحوا بذلك.

س/ ما تعليقك على بيانات مجلس الدولة المختلفة؟

ما قلته في حق البرلمان هو في حق مجلس الدولة، لا فرق بينهما وهذه التوقيعات والعرائض المختلفة هي لإشغال الناس وتسكيتهم، وبعد التخدير قلوب العامة من الناس فيه فئة صادقة ولا أشك بذلك، لكن ماذا استطاعت أن تعمل لنا؟ هذا مجلس ينبغي أن ينتهي أمره، سئمه الناس وجوده غير شرعي وغير قانوني، لا يحل شرعاً ان يبقوا، لأن بقاءهم هو بقاء لمعاناة الناس وظلمهم، وبقاء احتلال البلدة من أعدائهم، بقاؤهم دوام احتلال العدو الخارجي لبلادنا، مع وجود المجلسين مستحيل أن تقوم الانتخابات؛ لأن أطماعهم في المرتبات والمزايا وهذا مفروغ منه ومن كان صادق منهم هو مخطئ في بقائهم. لو استقال الـ 54 بشكل جماعي لا نكسر المجلس وسيلحقهم آخرون، هل تصدقون أن عقيلة سيعمل قاعده دستورية وانتخابات ويخرج من المشهد أم سيكذبون على انفسهم. جميع اهل ليبيا إن كانوا يريدون الخير لأنفسهم يجب أن يتخلصوا من السلبية.

فبراير ليست بتعليق الأعلام والنشيد ويعدون مغنيات ومغنيين وفسوق ورقص في الساحات هذا ليس هو الاحتفال، تعليق الأعلام مطلوب لكن الاحتفالات الغنائية المفضوحة المتمايعة لا تصح ولا تجوز وينبغي أن تعارضوها، ومن يشرفون على هذه الاحتفالات هذه السنة أكثر ميوعة وتهورًا ولا يراعون حرمات الله وحقوق المسلمين.

إن كنتم تريدون النجاة لأنفسكم عليكم أن تخرجوا بالآلاف، الآن هناك بعض الدول تفعل فينا ما تفعل، وهي وراء البلاء والمنكر بالتالي عليكم أن تقفوا في وجه هؤلاء المجرمين وتكفوهم عن الاعتداء على بلادنا، هؤلاء عملاء للصهاينة والمشروع صهيوني للقضاء على كل تحرر في البلاد العربية ولا يريدون أن ينجح فيها مشروع لو نجحت الثورة في مصر وسوريا لانتهت الصهيونية، فلسطين تتحرر لو نجحت الثورات، مسألة القضاء على ليبيا والثورات العربية وما يفعله الروس والأمريكان يصب في هذا الشأن لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهذه الدول.

يجب أن نتوحد ونجمع كلمتنا ويجتمعوا ويعملوا خطة لتأمين المنطقة الغربية عن طريق بوابات حقيقية فيها تفتيش صارم، بحيث لا يسمحون لمن يرسلهم حفتر من فرق الاغتيال وإشاعة الفوضى والتفجيرات وداعش، هذه مهمة في أعناق الكتائب في سوق الجمعة وطرابلس والزاوية والجبل وكلها التي أبلت البلاء الذي يعرفه الناس، عليهم أن يجتمعوا ويضعوا خطة قبل أن يعبث حفتر في المنطقة الغربية، لا بد أن تكون هناك بوابات يكون فيها تدقيق وتفتيش صارم إن كنتم تريدون أن تحافظوا على وطنكم قبل فوات الأوان.