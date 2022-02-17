ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره المركز النرويجي للاجئين أن الأزمة السياسية المتفاقمة منذ العام 2011 تهدد التقدم المحرز لمساعدة المجتمعات على إعادة البناء.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد حذر من خلاله المجلس من وجود عشرات الآلاف من الليبيين الذين يخاطرون بفقدان فرص الحصول على السكن والخدمات الملائمة، بعد أن أدى الشلل السياسي على مدى الأشهر العديدة الماضية، لمنع البلاد من الموافقة على الميزانية.

وأضاف التقرير: إن هذا الأمر حرم البلديات من الأموال التي تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الأحياء المتضررة من النزاع وتوسيع نطاق الخدمات لمجتمعاتها فيما تم إحراز تقدم في إعمار المناطق الأكثر تضررًا في العاصمة طرابلس رغم احتمالية انحرافها عن مسارها بسبب المزيد من عدم الاستقرار.

وتابع التقرير: إن مناطق مثل وسط مدينة بنغازي حيث توقف القتال منذ أكثر من 5 سنوات ما زالت تحت الأنقاض، فيما أظهر تقييم حديث أجراه المجلس في مدينة تاورغاء أن 65% من السكان الذين تمكنوا من العودة ما زالوا يعيشون في منازل تضررت بشدة أو دمرت.

وبين التقرير أن الكثير من الليبيين الذين نزحوا بسبب موجات الصراع المتعددة لا يملكون الأموال اللازمة لإعادة بناء منازلهم، فيما أظهرت دراسات استقصائية إضافية أجرتها الوكالات الإنسانية أن واحدًا من كل 10 مواطنين في المناطق المتضررة من النزاع يعيش في مأوى متضرر أو مدمر.

وتحدث التقرير عن امتلاك المجلس برامج إيواء في جنوب العاصمة طرابلس ومدينتي تاورغاء وبنغازي، فيما تمكن من خلال العمل عن كثب مع البلديات المحلية من إعادة اللاجئين وبناء البنية التحتية المجتمعية، مثل العيادات الطبية بمناطق مثل أبو سليم وتأهيل 293 منزلا في جميع أنحاء البلاد في العام الماضي.

وأضاف التقرير: إن طاقة والتزام المواطنين العاديين لإعادة بناء بلدهم موجودان، لكن هذه الإمكانات غارقة في عدم الاستقرار المستمر، ناقلًا عن “داكس روكي” المدير القطري للمجلس في ليبيا قوله أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف الجهود لضمان عدم التراجع عن مكاسب تحققت بسبب الأزمة السياسية.

بدوره قال رجل مسن مدعوم من فريق إيواء المجلس بالعاصمة طرابلس: “لقد سئمت أنا وأسرتي من النزوح في كل حرب ووضعنا المالي والنفسي لا يسمح بالمزيد وأتجنب وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار لذلك لا أفكر في الماضي ما أريده هو أن استقر في منزلي مع أحفادي مثل الأيام السابقة”.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده ومنع التراجع عن التقدم الهادف الذي تم إحرازه؛ إذ ستضمن المساعدة الإنسانية الدولية وتوسيع نطاق الدعم التنموي عدم التخلي عن الليبيين الضعفاء والمهاجرين غير الشرعيين، مع وضع حماية الناس وتلبية احتياجاتهم في صميم أي حلول سياسية مستقبلية.

وأختتم التقرير بنقل ما قالة “روكي” بشأن عمل الناس بجد لإعادة بناء المجتمعات بأنفسهم في ظل دعم المجلس ومساعدته لهم بعملية التعافي فعودة الصراع ستعيد البلاد إلى نقطة الصفر، لتبقى الحاجة إلى أن تتحد جميع الأطراف معًا لمنع المزيد من عدم الاستقرار للشعب الليبي.

ترجمة المرصد – خاص